Otaviano Costa deixa “Vídeo Show” e ganha programa solo na Globo

Otaviano Costa acaba de ganhar um novo desafio na telinha. Após cinco anos no comando do “Vídeo Show”, da TV Globo, o apresentador deixará a atração e ganhará um programa solo na emissora. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, o famoso deve permanecer no vespertino apenas até pouco depois da Copa do Mundo.

Foto: Reprodução/Instagram

Seu novo programa será semanal, de auditório e terá participação de crianças. O projeto é tratado sob sigilo pelo canal carioca. Contudo, já existe uma equipe dedicada inteiramente ao seu desenvolvimento. A atração – que poderá ser exibida aos sábados – está sendo avaliada pelo núcleo do diretor Ricardo Waddington.

Vale ressaltar que o “Vídeo Show” passará por uma reformulação completa em sua estrutura nos próximos meses.

Famosidades