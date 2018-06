Oprah compra cabana de 30 milhões de reais

A ex-apresentadora de TV Oprah Winfrey investiu mais de US$ 8 milhões, o equivalente a cerca de 30 milhões de reais, em uma cabana de luxo instalada em uma ilha localizada entre o Canadá e os Estados Unidos. A propriedade é toda de madeira, tem quatro quartos e três banheiros.

A propriedade de 30 milhões de reais comprada por Oprah Winfrey (Foto: Divulgação)

A cabana fica localizada na ilha de Orcas, situada entre as cidades de Seattle e Vancouver. A propriedade foi construída no ano de 1980 e foi completamente reformada em 2007. Enquanto o primeiro andar hospeda os quartos e as salas, o segundo andar tem uma sala de jogos, uma suíte e um banheiro.

O subsolo da propriedade tem uma adega e um imenso escritório com vista para as demais residências da ilha. A propriedade ainda inclui uma casa para visitas, um pouco menor, mas com as mesmas características da casa principal.

