Oito mulheres acusam Morgan Freeman de assédio sexual, diz TV

Oito mulheres acusam o ator Morgan Freeman de comportamento inapropriado durante filmagens, entrevistas e em situações pessoais. Segundo a CNN, uma assistente de produção afirma ter sido "acariciada" nas costas pelo ator nas investidas durante a gravação do filme "Despedida em Grande Estilo".

"Ele tentava levantar minha saia e perguntava se estava usando calcinha", contou a jovem, que se esquivava todas as vezes. "Até que o [ator] Alan Arkin pediu que parasse, então ele enlouqueceu, e não sabia o que dizer".

Morgan Freman (Foto: Getty Images)



Outras vítimas confirmaram o comportamento do ator, como é o caso de uma produtora sênior do filme "Truque de Mestre". "Ele fazia comentários sobre nossos corpos. Sabíamos que quando viesse não deveríamos usar nenhum top que mostrasse nossos seios ou algo que destacasse o bumbum, nada que fosse ajustado ao corpo", contou à CNN.

Aos 80 anos, Freeman se tornou um dos maiores nomes de Hollywood e ganhou um Oscar como melhor ator coadjuvante em 2004 pelo filme "Menina de Ouro". Mas sua carreira ganhou uma mancha após as denúncias.

A CNN ouviu 16 pessoas, entre vítimas e testemunhas, que relatam casos não só de assédio, mas também de comportamento inapropriado. Oito delas confirmaram que foram assediadas, e outras oito afirmam ter presenciado situações do tipo. Além disso, três jornalistas teriam presenciado comentários impróprios vindos do ator em entrevistas.

As acusações contra Morgan Freeman surgem após o escândalo de abusos sexuais atribuído ao produtor Harvey Weinstein ganhar força. Rose McGowan foi uma das das primeiras mulheres a acusar publicamente o diretor. Em entrevista exclusiva à Marie Claire, ela falou sobre sua jornada contra o assédio na indústria do cinema e contou que planejou por 20 anos a vingança contra seu agressor.

"Estou planejando destruir o “monstro” há 20 anos. Nunca assinei o acordo de não divulgação [especula-se que Weinstein teria pago US$ 100 mil à atriz em acordo após o estupro para que ela não contasse sobre o abuso]. Exigi aquele dinheiro porque era uma forma de deixar registrado que não estava de acordo com o que ele fez comigo.", disse.

Pouco tempo depois, a também atriz Uma Thurman revelou ter sido vítima de assédio sexual por parte de Harvey Weinstein. Em seu relato, ela conta que Weinstein repetiu a abordagem que fez com inúmeras outras vítimas: a convidou para encontrá-lo em uma suíte de hotel e, tentou tirar a roupa na frente dela e começou a se esfregar na atriz, que começou a gritar. No dia seguinte, ele enviou um pedido de desculpas acompanhado de rosas e, ao encontrá-lo na sequência, ela disse que se ele repetisse o feito com outras pessoas, ela faria com que ele perdesse a sua reputação.

As acusações fizeram atrizes de Holywood protestarem no tapete vermelho do Globo do Ouro com o uso de roupas pretas como parte do movimento Times' Up.

Marie Claire