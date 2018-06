OITNB: 6ª temporada ganha data de estreia

A Netflix finalmente revelou a data de estreia da sexta temporada de Orange is The New Black. Separe papel e caneta ou marque na agenda do celular: 27 de julho!

Junto com o anúncio, a plataforma lançou um breve teaser - que não traz cenas inéditas nem mostra alguém do elenco. Porém, mostra como a rebelião das detentas afetou Litchfield, com coisas quebradas para todos os lados. "É um mundo novo", diz o vídeo.





Ansiosa para descobrir o que aconteceu com Frieda (Dale Soules), Suzanne (Uzo Aduba), Cindy (Adrienne C. Moore), Taystee (Danielle Brooks), Red (Kate Mulgrew), Piper (Taylor Schilling), Alex (Laura Prepon), Nicky (Natasha Lyonne), Gloria (Selenis Leyva) e Blanca (Laura Gomez)? Comece a contagem regressiva... Enquanto isso, relembre nossa crítica da temporada passada!

Vale lembrar que Orange is the New Black já está renovada até o sétimo ano!

