Novo projeto de Angélica na Globo não deve ir ao ar

Prestes a ter seu contrato vencido com a TV Globo, Angélica já pensa no que poderá fazer quando acabar o vínculo. A apresentadora apresentou um novo projeto à emissora, que provavelmente não irá ao ar.

Foto: Divulgação/TV Globo

Segundo colunista Ricardo Feltrin, Ricardo Waddington analisou o conteúdo, e devido ao fato de já ter coisas similares, as chances de ‘vingar’ são muito pequenas. A mulher de Luciano Huck deve ficar na geladeira por um tempo, ou no máximo fazer algumas participações em outras atrações da casa.

Diferente do que foi noticiado recentemente, a artista não tem interesse nenhum em se aposentar, e inclusive chegou a confidenciar a amigos que se a Globo não quiser, procurará trabalho em outras emissoras. Vale destacar que mesmo que continue no canal, seu salário será bem menor do que o acertado em 2014.

