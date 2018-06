Noivos, Ariana Grande e Pete Davidson devem morar juntos

Ariana Grande, 24, e o comediante Pete Davidson, 24, não querem perder mais tempo longe um do outro. O casal, que ficou noivo no começo de junho segundo o portal americano E!, decidiu comprar um apartamento juntos.

A pista veio da própria cantora, que compartilhou um meme em seu Instagram Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem depois de 24 horas) neste sábado (16). A imagem mostrava Bob Esponja sentado no chão, rindo.

"Nós em nosso novo apartamento, sem mobília, uma caixa de som e Red Vines [balas]", escreveu Ariana. Após a publicação, nenhum dos dois artistas confirmaram se morariam juntos ou não, mesmo com a insistência dos fãs nas redes sociais.

Foto: Reprodução/NBC

Ariana e Pete se conheceram em 2016, quando a cantora participou de um episódio de Saturday Night Live, programa em que o humorista trabalha. A amizade só virou algo a mais quando Davidson terminou seu relacionamento com a modelo Cazzie David, em maio deste ano.

No começo de junho, quando os rumores do relacionamento com Ariana começaram a surgir, o humorista publicou imagens de duas tatuagens que fez em homenagem à cantora: um coelhinho na nuca, fazendo referência ao Álbum Dangerous Woman e as iniciais "AG" no polegar direito.

Folhapress