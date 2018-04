Nicolas Cage diz que vai parar de atuar em três ou quatro anos

Nicolas Cage diz que ele só vai nos agraciar com performances clássicas - como as que ele fez em 'A Lenda do Tesouro Perdido' e 'Arizona Nunca Mais' - por apenas mais alguns anos antes de ficar totalmente por trás das câmeras.

O ator Nicolas Cage (Foto: Getty Images)



O astro de 'Motoqueiro Fantasma' estava em Porto Rico falando sobre seu novo filme, 'Primal', e revelou o que pretende do seu futuro no cinema. Segundo o site The Blast, ele disse: "No momento, sou principalmente um ator de cinema e vou continuar fazendo isso por mais três ou quatro anos, depois gostaria de me concentrar mais na direção".

Nicolas Cage em A Lenda do Tesouro Perdido (2004) (Foto: Divulgação)



O ator, que tem mais de 90 produções no currículo, já ganhou um Oscar pelo filme Despedida em Las Vegas (1995) e foi indicado ao prêmio por Adaptação (2002).



