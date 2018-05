Neymar investe milhões para ficar mais perto de Marquezine

Neymar investiu uma fortuna para ficar mais próximo de Bruna Marquezine. O craque está hospedado em uma casa avaliada em R$ 28 milhões para poder receber visitas frequentes da atriz.

Por causa das gravações de “Deus Salve o Rei” – trama das 19h da TV Globo, a artista não pode se afastar por muito tempo, e desta forma, fica impossibilitada de visitar o amado na França.

Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que o jogador está no Brasil para se recuperar de uma cirurgia no pé direito.

A mansão escolhida por Neymar foi adquirida em 2016 pela bagatela de R$ 22 milhões, e tem seis suítes, heliponto, spa com jacuzzi, campo de futebol e espaço gourmet. O imóvel pertence ao condomínio Portobello, que fica localizado em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro.

