Recuperando-se de uma cirurgia no pé direito em Mangaratiba (RJ), onde tem casa, o craque Neymar teve aula de piano nesta terça-feira com o produtor musical Daniel Silveira. No Instagram, Daniel compartilhou vídeos e fotos do encontro. E não é que Neymar se saiu bem...

Neymar faz aula de piano em Mangaratiba. (Foto: Reprodução/Instagram)



“Resumo do dia... Um dia mais que especial pra mim de poder estar com esse ídolo mundial e de poder compartilhar música boa! Muito obrigado @neymarjr por vc abrir a porta da sua casa e me receber tão bem... Deus te abençoe sempre e boa recuperação”, escreveu Daniel.

Neymar aprendeu a tocar a música “O nosso santo bateu”, da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Lembrando que Ney só deve voltar aos gramados em maio. Ele desfalca o PSG nos próximos jogos e a seleção nos amistosos contra Rússia e Alemanha, no fim de março.





