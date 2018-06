De volta aos treinamentos após sentir dores no tornozelo, Neymar concedeu entrevista à "CBF TV" antes da viagem da seleção brasileira para São Petersburgo. Nesta quarta-feira (20), o atacante disse esperar que a exibição contra a Costa Rica seja melhor do que a apresentada no empate com a Suíça.

"A expectativa é grande, a gente espera fazer um segundo jogo muito melhor do que foi a estreia e quer vencer. Estamos indo para vencer e jogar muito bem", afirmou Neymar.

Na terça-feira, Neymar deixou o treino mais cedo após sentir um desconforto enquanto participava de uma roda de "bobinho". Na manhã desta quarta, o atacante treinou normalmente e não deve ser problema para a partida.

"Treinei bem, estou me sentindo à vontade, o pé está tranquilo".

Neymar diz estar bem para partida contra a Costa Rica. (Foto: Reprodução/Instagram)



Brasil e Costa Rica se enfrentam nesta sexta-feira (22), em São Petersburgo, às 9h (de Brasília). A partida será válida pela segunda rodada do Grupo E.

Folhapress