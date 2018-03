Neymar clica treino de Marquezine e Sasha

O dia começou com muito exercício para Bruna Marquezine e Sasha Meneghel. As amigas aproveitaram a manhã desta sexta-feira (23) para fazer o treino de eletroestimulação muscular na casa de Sasha, junto com Tobias Campbell, personal da equipe de Chico Salgado. As duas também mataram a saudade, já que a filha de Xuxa se divide entre Nova York - Rio.

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel treinam com Tobias Campbell (Foto: Reprodução)



Em seu perfil no Instagram, Tobias publicou a foto com a dupla e creditou o registro a Neymar, namorado de Bruna, que está no Brasil se recuperando de uma cirurgia no pé direito e aproveitando para ficar com a amada nas folgas das gravações de Deus Salve o Rei, onde ela interpreta a vilã Catarina.

Neymar foi operado para a colocação de um pino no quinto metatarso do pé direito. No dia 25 de fevereiro ele se machucou durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha.

Tobias postou treino no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)



