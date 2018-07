Netinho volta à TV no lugar de Datena e desabafa sobre 'erro do passado'

Após mais de cinco anos, Netinho de Paula voltou a TV como apresentador neste domingo (1). O sambista foi escolhido para substituir José Luiz Datena, que se afastou da televisão por conta da candidatura ao Senado.

À frente da atração remodelada, Netinho comemorou: "Faz muito tempo que eu fico só nos palcos cantando pelo Brasil afora, mas não na casa de vocês para realizar sonhos, contar a história de vida do povo brasileiro e fazer as coisas que gosto de fazer", introduziu o músico no programa de estreia.

Foto: Reprodução/TV Band

Fora das telas desde 2012, quando apresentou o Programa da Gente na RedeTV!, Netinho agradeceu à direção da Band pela oportunidade e pediu que não houvesse mais compromisso com "erro do passado". "É assim que a gente vai fazer nosso Brasil também um País melhor. Vocês hoje estão fazendo parte de um dia histórico na vida do negrão!"

Em 2005, Netinho foi acusado de ter agredido sua mulher Sandra Mendes com socos. Na ocasião, ele foi impedido pela Justiça de retornar para sua casa. Em uma entrevista a Sonia Abrão, anos depois, admitiu ter agredido sua ex-mulher com tapas após uma discussão.

Antes da estreia, Netinho já havia desabafado nas redes sociais: "Obrigado a você que ficou chateado com alguma coisa que eu tenha feito, mas insistiu em ser um aliado. Obrigado a você que nunca gostou, mas que não perdeu a chance de se aproveitar para pisotear quando errei, afinal, foi você com seu rancor que fez com eu fosse à luta para mostrar o contrário."

Folhapress