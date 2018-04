Netflix produz documentário sobre a vida de Anitta

A Netflix tem dedicado parte de sua equipe para a produção de um novo documentário. Dessa vez o tema será a vida de Anitta.

Segundo colunista Flávio Ricco, os trabalhos envolvendo o filme ainda estão no começo, mas contarão com toda participação da Poderosa mostrando seu lado pessoal e artístico.

Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a cantora tem diversos projetos para TV. Além de já ter apresentado o “Música Boa ao Vivo”, do Multishow, na última terça-feira (3), estreou “Anitta Entrou no Grupo”, no mesmo canal pago.

