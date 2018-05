Negrini dá bronca no filho no Instagram

Alessandra Negrini é mãe de Antônio, de 21 anos. Ele é fruto de seu casamento com Murilo Benício, seu ex-marido. A atriz comenta muito nas fotos do jovem no Instagram e suas mensagens dando "broncas" no filho estão viralizando nas redes sociais. Acredite, elas são muito engraçadas!

Alessandra e Antônio Negrini (Foto: Instagram/Reprodução)



Um post no Twitter que destacou Alessandra sendo a melhor mãe da internet já tem mais de 22 mil curtidas. E não é à toa (rs): neste clique, Antônio deixou uma pista de que assaltou o guarda-roupa da mãe e foi cobrado. "Não tô acreditando!!! Esse blazer é meu! Antônio!!!", escreveu a morena.

Neste outro post, um amigo de Antônio brinca e encosta a boca de uma garrafa na orelha dele. A reação de Alê é ótima, claro: "Tenha dó! Que foto é essa?"



HAHAHAHA! Os fãs da intérprete de Susana, de "Orgulho e Paixão", estão comentando muito. "Que ícone", "deu até para escutar a voz dela", "eu quando tiver filhos" e "igual a minha mãe" são alguns dos comentários que circulam na web.



Glamour