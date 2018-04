Vivian Krybus, esposa do apresentador André Vasco, deu à luz Maya, nesta segunda-feira (2), em hospital de São Paulo. "Este é o melhor momento da minha vida. Estou sem palavras", declarou à revista “Quem”.

Foto: Reprodução/Instagram

A herdeira nasceu às 11h, com 50cm e 3,605 kg. De acordo com a assessoria do famosos, mãe e filha passam bem. Em suas redes sociais, o ator divulgou um clique na maternidade, momentos antes de sua esposa entrar na sala de cirurgia. “Partiu conhecer minha filha”, escreveu no registro.

Famosidades