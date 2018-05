"Não agredi", diz Diego Grossi sobre expulsão de reality

Diego Grossi abriu o jogo sobre sua expulsão do "Power Couple", da Record TV. Ao participar do "Programa do Porchat", na última segunda-feira (21), ao lado da mulher, Franciele, o ex-BBB lamentou o ocorrido.

"Não agredi ele em nenhum momento, eu não sou mentiroso. Nunca achei que isso fosse render expulsão, porque eu não agredi ninguém. Acho que fomos afastados por medo que algo pudesse rolar futuramente”, disse o famoso.

Foto: Divulgação/RecordTV

O rapaz explicou como toda confusão começou. “Todos nós estávamos na van vendo um filme, e o Anderson Felício encrencou com o motorista porque preferia ouvir música, disse que era 'filme de baitola'. Eu estava defendendo o motorista”, revelou.

E continuou: Eu fui para cima depois dele me atiçar, mas não tive nenhuma intenção de bater, senão teria atingido ele de verdade. Só quis dar um susto".

A esposa do ex-participante afirmou que a trajetória dos dois no reality foi analisada pela produção e pelo público baseada no temperamento explosivo de ambos: "Acho que as pessoas pegaram o pior da gente, porque somos sinceros, falamos na cara".

