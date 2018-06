Nanda Costa revela namoro com cantora

Nanda Costa assumiu o namoro com a percussionista, compositora e vocalista Lan Lan. A atriz de Segundo Sol fez um post sobre o Dia dos Namorados, celebrando mais um ano ao lado da namorada. "Mais um 12/06 com ela", disse a atriz postando emoji de dois corações juntos. Minutos depois, Lan Lan também postou a mesma foto e se declarou: "Com ela é o meu amor".

Lan Lan e Nanda Costa (Foto: Reprodução)



Muitos famosos comentaram o post de Nanda. Giovanna Lancellotti, Renato Góes, Fabiana Karla, Cissa Guimarães e Alice Wegmann deixaram vários corações nos comentários. Claudia Ohana e Armando Babaioff elogiaram a dupla: "lindas". Camila Queiroz fez o mesmo: "Suas lindonas". Fabiula Nascimento também vibrou com o post: "Amo". Leticia Colin escreveu: "Lindas! Sensacional, Nanda".

Na trama das 9 da TV Globo, Nanda vive a policial Maura, que após ser acusada por Doralice (Roberta Rodrigues) de ser amante de seu parceiro, se assume lésbica.

Amigas inseparáveis, Nanda e Lan Lan, que já trabalhou com Cassia Eller, sempre são fotografadas juntas nos momentos de lazer. Elas são vistas com frequência nas praias cariocas.



Elas passaram o Carnaval juntas na Bahia. "Obrigada Lan por me apresentar da pipoca ao trio! Obrigada Bahia", escreveu a atriz, que é natural de Paraty, no Rio de Janeiro.



Quem