Nanda Costa lança música com a namorada para o Dia do Orgulho LGBT

No ar em "Segundo Sol" como a policial Maura, Nanda Costa, 31, lança a música "Não é Comum, mas é Normal" nesta quinta (28), em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBT. Segundo ela, a canção "é a favor do amor, do amor próprio, do orgulho de ser quem se é".

A música é em parceria com a percussionista Lan Lahn, namorada de Nanda. A atriz diz que a composição surgiu em um momento de descontração. "Peguei o violão e comecei a cantar; a Lan chegou do meu lado e foi compondo comigo. Em poucas horas, a música já tinha uma cara", disse ela, em entrevista ao site Hugo Gloss.

A intenção inicial era apenas compartilhar a melodia com os fãs em suas redes sociais, que ultrapassa 1,2 milhão de seguidores. Mas com a recepção do público e os elogios à canção, a dupla considerou uma produção mais elaborada.

"Recebemos inúmeras mensagens de meninos e meninas, agradecendo pela representatividade. Muitos se identificaram com a frase e pediram o link para baixar a música, mas ela só existia ali no Instagram mesmo". Com isso, elas convidaram Luiz Brasil, maestro e produtor musical que já havia trabalhado com Lan Lahn, para ajudar na gravação.

Essa, no entanto, não é a primeira composição da dupla -que, nas palavras da atriz, "brinca" de fazer música. "Se eu pegar o violão, pensando no 'cunho' da música vai ficar chata, a brincadeira", acrescenta. Juntas, Nanda e Lan Lahn compuseram "Aponte", gravada por Maria Bethânia.

A canção foi tema da série "Entre Irmãs" (2017), em que Nanda interpretava Luzia, uma das protagonistas da trama. No seu trabalho mais recente em "Segundo Sol", sua personagem enfrenta o preconceito de sua família por ser homossexual.

Para viver Maura, a atriz passou por uma mudança radical: passou do cabelo loiro e longo ao castanho curtinho. "Adoro mudança, torço por uma personagem que que raspe a cabeça! Já usei trança nagô, cabelo rosa, azul, curto descolorido, longo descolorido, mega hair, peruca. Por que não careca?", brinca Nanda.

Folhapress