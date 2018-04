Namorado de Khloé Kardashian é vaiado em primeiro jogo na NBA

O jogador de basquete Tristan Thompson foi vaiado de forma enfática em seu primeiro jogo de basquete na NBA em seguida às revelações de traições cometidos por ele. Grande parte do público presente na arena de Cleveland, casa do time de Thompson, o Cleveland Cavaliers, tomou partido da socialite Khloé Kardashian, namorada do atleta e grávida do primeiro filho de ambos. De acordo com o jornal Evening Standard, Thompson foi vaiado já em sua entrada na quadra e em todas as vezes em que foi substituído por seu treinador na derrota de sua equipe contra o New York Nicks na noite de ontem.



O jogador de basquete Tristan Thompson e a socialite Khloé Kardashian (Foto: Getty Images/Instagram)



A internet também não perdoou as traições cometidas por Thompson. Pelo Twitter, as pessoas fizeram piada com as vaias constantes ouvidas por Thompson. Alguém chegou inclusive a notar uma ironia por parte dos responsáveis pela trilha sonora do jogo, que optou por tocar a canção de Beyoncé ‘All The Single Ladies’ (‘Todas as mulheres solteiras’, em tradução livre) em pelo menos uma das entradas do atleta no jogo. No Instagram de Thompson constam inclusive ameaças de morte ao jogador.



O jogador de basquete Tristan Thompson na partida do Cleveland Cavaliers contra o New York Knicks (Foto: Getty Images)



Ontem foram noticiadas pelo menos duas traições cometidas por Thompson: uma com uma modelo em um restaurante de Nova York, em um vídeo de segurança na qual ele aparece beijando a amante, e outra na qual aparece entrando em um hotel na mesma cidade com uma outra mulher. A amante flagrada entrando com Thompson no hotel inclusive teria divulgado mensagens picantes trocadas por ela e o jogador de basquete e também fotos íntimas dos dois na cama.



