Namorado bonitão de sexóloga Laura Muller conquista fãs na web

O namorado ''galã'' da sexóloga Laura Muller caiu nas graças do público depois que fez uma aparição surpresa no palco o programa "Altas Horas" no Dia dos Namorados. Desde que pintou na telinha, o advogado Ricardo Ferreira, de 42 anos, ganhou uma legião de fãs nas redes sociais.

(Foto: Reprodução/Instagram)



Em diversos comentários em seu perfil no Instagram, seguidores dizem torcer pelo casal, mas o que se sobressai são os elogios a beleza do eleito por Laura. "Você parece um príncipe", comentou uma internauta. "Parece um galã da TV mexicana'', acrescentou outra. "A Laura tirou a sorte grande", mandou mais uma.

Laura contou durante a atração da qual participa há 11 anos que conheceu o amado em uma balada em Maresias, no litoral de São Paulo. "Neste ano, estou namorando, e estou apaixonada. Vai ser o primeiro Dia dos Namorados com ele. Grandes expectativas”, contou ela a Serginho Groisman.

