Naldo e Moranguinho têm nova lua de mel

Foram meses de muita angústia, arrependimento e sessões de terapia até que tudo pudesse ser reestabelecido. Naldo, acusado em dezembro por Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, de agressão, completa nesta quinta-feira, 19, 39 anos, e festeja, além da nova idade, uma segunda lua de mel com a mulher após um período de imensa turbulência. Os dois foram para Miami, onde têm apartamento, na companhia da filha Victória, e esticaram um passeio por Orlando nos parques da Disney. “Está maravilhosa essa segunda lua de mel. A terapia tem nos ajudado muito e Deus é lindo”, diz Naldo.



Naldo e Moranguinho: nova lua de mel na Disney Foto: Thamires Lima Photo Experience/divulgação



O primeiro a procurar ajuda profissional foi ele. Depois, Ellen foi junto e ambos fazem terapia de casal desde que reataram oficialmente, há cerca de um mês e meio. “Estamos ótimos, felizes, seguindo a vida”, avisa o cantor, que faz festa na LIV, em Miami para lançar também o novo DVD #naldoliveinrio. “Tem músicas inéditas, grandes sucessos e participações especiais”, enumera.



Gravação de clipe

Na sexta-feira, 20, Naldo ainda grava um clipe na cidade com a participação do Wish Fire, da equipe do DJ Major Lazer: “Está tudo bem agora. Victória matriculada no primeiro aninho da escola, Ellen feliz com a grife dela, eu com meu novo trabalho e minha família de volta”.

