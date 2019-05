Muse confirma show em SP após Rock in Rio; ingressos chegam a R$ 620

Mais um dos artistas escalados para o Rock in Rio confirmou show em São Paulo. O Muse anunciou que toca na capital paulista em 9 de outubro, no Allianz Parque.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 130 a R$ 620 e ficam disponíveis no site da Eventim a partir das 10h de 20 de maio para o público geral. Clientes do cartão Elo contam com pré-venda exclusiva nos dias 18 e 19 de maio.

Já as entradas para o Rock in Rio já estão esgotadas. No festival carioca, o grupo britânico se apresenta em 6 de outubro, com nomes como Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso. A oitava edição do festival ocorre nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Formado por Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme e Dominic Howard, o trio traz no repertório sucessos como "Supermassive Black Hole", "Starlight", Madness" e "Uprising".

O Muse retorna a um Rock in Rio pela terceira vez -após a edição de 2013, no Rio, e a versão portuguesa em Lisboa em 2018. A banda fechará o festival com seu rock alternativo e a tour para divulgar o disco "Simulation Theory", lançado em novembro de 2018.

O grupo amplia a lista de atrações do festival carioca que fazem shows em São Paulo. Já foram confirmados nomes como Jessie J, King Crimson, Scorpions, Whitesnake, Megadeth, que estão no Rockfest (21 de setembro), Bon Jovi e Iron Maiden.

Muse em São Paulo

Quando: 9 de outubro

Onde: Allianz Parque

Quanto: R$ 130 a R$ 620

Mais informação: eventim.com.br

FolhapressAmon Borges