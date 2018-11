Motorista nega querer dinheiro de Geraldo Luís

O motorista Ismael Oliveira Silva, de 47 anos, que acusa o apresentador Geraldo Luís de racismo e assédio moral, disse em entrevista exclusiva para o Tricotando, exibida nesta quarta-feira (21), que não quer dinheiro, mas sim justiça.

"A única coisa que eu esperava dele é era um pedido de desculpas, mais nada”, contou o motorista para o apresentador Franklin David.

O motorista Ismael Oliveira Silva acusa o apresentador Geraldo Luís de racismo e assédio moral. (Foto: Reprodução)



Referindo-se às acusações de racismo, Ismael detalhou como era o comportamento do apresentador: “Ele olhava dentro do carro e falava: ‘putz me mandaram esse neguinho de novo, só me mandam porcaria’”.

Sobre o andamento do processo contra Geraldo Luís, o motorista disse que não pretende recuar: “Agora não tem mais volta, olha o constrangimento que eu estou passando”.

No boletim de ocorrência, o funcionário disse que chegou a ter uma crise nervosa e de choro por conta dos xingamentos: “Essa atitude é recorrente, inclusive com outras vítimas. No meu caso, ele já praticou algumas vezes, a ponto de, em uma delas, depois que ele desceu [do carro], eu tive uma crise nervosa com choro”

Em nota oficial, o apresentador alega que tem nas suas veias "sangue afrodescendente" e que "as afirmações são absurdas e absolutamente inverídicas".

RedeTV!