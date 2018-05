Morre mãe de Xuxa, dona Alda, aos 81 anos, após enfrentar Parkinson

A mãe de Xuxa, dona Alda Meneghel, morreu nesta terça-feira (8), aos 81 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora que não soube dizer a causa da morte. A avó de Sasha, por quem foi homenageada recentemente, sofria do Mal de Parkinson há aproximadamente uma década e já estava no último estágio da doença.

Há quatro dias, Xuxa usou suas redes sociais para pedir orações à matriarca. "Por favor... Peço a vocês que tem muita fé que rezem por minha guerreira, minha Aldinha. Obrigada e que Deus dê em dobro a vocês", escreveu. Um dia depois, a namorada de Junno Andrade agradeceu as orações e disse que a mãe estava "um pouco melhor". No último domingo, Xuxa agradeceu a um fã que exibiu cartaz nos pés da estátua do Cristo Redentor pedindo que Deus cuidasse de dona Alda.

Foto: Reprodução/Instagram

Xuxa exaltou luta da mãe contra a doença

Ao longo dos últimos anos, a apresentadora compartilhou vários momentos ao lado da mãe e sempre destacou que a matriarca não se deixava abalar contra a doença. "Mãe, quando a senhora começou andar de cadeira de rodas a senhora atropelava a gente e ria, andando de carrinho acelerava e levava os netos de carona, quando começou parar de poder pintar com pincel usou os dedos e as pinturas eram simplesmente mais lindas... Quando não podia mais falar tentava se expressar com os olhos... E que olhar... Hoje na cama sem poder mexer nada vejo o quanto tenta estar aqui viva pra gente, pra nos filhos, netos, bisnetos... E agregados. Obrigada por ser tão forte", exaltou. Em outra ocasião, a apresentadora do "Dancing Brasil" emocionou os fãs ao cantar para a mãe em uma piscina.

