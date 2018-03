Moranguinho assume que Simone ajudou na reconciliação com Naldo

Naldo e Moranguinho finalmente falaram sobre a reconciliação do casal. E advinha quem deu uma forcinha para eles reatarem? A cantora Simone, da dupla com Simaria. Logo após a ex-dançarina acusar o cantor de agressão, no início de dezembro, e o caso tornar-se público, a sertaneja e técnica do "The voice kids" ligou para Ellen Cardoso e a presenteou com um retiro espiritual.

"A Simone me ligou no auge do problema e ficou uma hora comigo no telefone, me ouvindo chorar, conversando comigo. E ela disse que queria me dar um presente. Me deu um retiro", disse Moranguinho, emocionada, em entrevista a Geraldo Luís.

O retiro espiritual que Ellen Cardoso participou foi o mesmo frequentado por Naldo dias antes. Na entrevista, o cantor contou que ficou fazendo tratamento intenso por um mês. 'Só quis saber de igreja, terapia e oração", disse ele, acrescentando: "Não sou santo, mas estou buscando uma forma que eu não tenha mais esses erros da minha vida".

Simone, da dupla com Simaria, ajudou na reconciliação de Naldo e Moranguinho Foto: Reprodução/Instagram e Divulgação



Ellen disse ainda que acredita no arrependimento do marido e explicou por que decidiu perdoar o cantor das agressões sofridas.

"Hoje eu acredito que ele enxergou que ele tinha um problema. O usuário de drogas só vai buscar a cura, o tratamento, se ele enxergar que precisa de ajudar. Do fundo do meu coração, eu sinto que isso tinha que acontecer, tinha que doer, nele, em mim, mas para as coisas voltarem para o lugar", disse. "O perdoar é por querer de volta, por amor, por acreditar no que eu sinto, na família, em Deus, no que ele deixou de ensinamento pra gente".

A ex-dançarina contou que já havia sofrido outras agressões do marido: "Já tinha acontecido. Ele tinha essas explosões que não tinha explicações. Ele se transformava em outra pessoa, lábios brancos, tremia. Eu me policiava em várias coisas, evitando situações. Mas ele mostrava desde o início que tinha ciúme".

"O que acontecia era que em alguns momentos eu tinha surto de ciúme e nem sabia que estava fazendo. É explosão de energia, de sentimentos, você perde o controle, fica com raiva. Mas não foram sete anos de briga, foram momentos de ciúme da minha parte”, admitiu Naldo Benny na entrevista. "A gente se ama, é fato. Quando a gente tem uma família e um sentimento que a gente tem um pelo outro, eu percebi que eu tinha que agir. Hoje me sinto melhor. Pretendo que, com o meu dia a dia, eu mostre pra ela, que eu errei e pedir perdão todos os dias. Aprendemos na terapia que a culpa não é somente dou homem ou da mulher, é dos dois", completou.

O cantor prometeu que nunca mais vai bater na mulher: "Nunca mais vou ser o mesmo cara de antes. Eu estava tão doido, destruído, queria ir para o retiro. Eu tive que liberar perdão para o meu pai ali, liberar traumas da infância, de ver meu pai batendo na minha mãe”, relembrou ele. Na conversa, Ellen ainda falou que a filhinha do casal, Maria Vitória, de 3 anos, também sofreu muito.

