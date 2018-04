Em 2014, a ex-modelo Monique Evans surpreendeu o público ao assumir o relacionamento com a DJ Cacá Werneck. Mãe de dois filhos, Armando e Bárbara, a Titia virou alvo de preconceito. Mas o relacionamento já dura quatro anos. Em conversa com a apresentadora Luciana Gimenez, Monique falou sobre o relacionamento:



"Foi amor à primeira vista, uma coisa que rolou que não tem explicação. Era para ser. Eu não queria acreditar no que estava sentindo. Pensei: 'será que estou ensapatando?'. E, no fim, descobri que estava. E eu não gosto de mulher, gosto só da Cacá".



Ainda no bate-papo, a loira fala sobre sua nova fase. Aos 61 anos, ela realiza um trabalho social para ajudar pessoas mais velhas a elevarem a autoestima. "A ideia é compartilhar minha experiência com pessoas que depois dos 30, por exemplo, não podem mais ser modelo de passarela. Então eu levo essas moças, que tem até 77 anos, de volta ao mundo da moda para fazerem campanhas publicictárias", conta Monique: "Dou palestras falando da minha vida e tem uma agência que está dando esse espaço para nós".



A carreira de apresentadora, no entanto, continua suspensa. "Quando saí da TV, me senti um pouco chateada por não poder continuar fazendo o que eu gosto, mas estou vendo tanta gente fora do mercado... Está meio difícil ter um programa".

Extra