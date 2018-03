Miranda, produtor musical e jurado do Ídolos, morre aos 56 anos

Carlos Eduardo Miranda, popularmente conhecido como Miranda, que foi jurado do programa "Ídolos", no SBT, morreu por volta das 20h desta quinta-feira (22), depois de sentir uma forte dor de cabeça. A informação foi confirmada por amigos próximos de Miranda.

O produtor musical teria sentido uma forte dor de cabeça. Em seguida foi para o quarto e sentou-se na cama, onde veio a falecer. Miranda morre aos 56 anos e deixa mulher e uma menininha recém-nascida.

Foto: Divulgação

"É verdade sim. Estou sem reação até agora", disse Ricardo Mantoanelli, ao UOL, por telefone. "Infelizmente essa trágica notícia é verdadeira, acabei de saber. O Miranda era um cara absurdamente inteligente. O Brasil perdeu um cara do bem. É uma pena, uma pena", afirmou Thomas Roth, aos prantos, também por telefone. Os dois eram amigos próximos de Miranda.

Miranda participou do programa "Ídolos" -derivado do programa britânico "Pop Idol"-, enquanto esteve no ar, entre os anos de 2006 e 2012.

Ao longo de sua carreira, Miranda fundou a Manguela Records, importante pro rock dos anos 1990. Como empresário e produtor, lançou Skank, Raimundo, O Rappa e Cansei de Ser Sexy, entre outros. Hoje de manhã, numa das últimas atividades dele no Twitter, ele elogiou a MC Carol.

Folhapress