Mila Kunis quer atriz demitida de série por ciúmes

A atriz Mila Kunis quer que a também atriz Elisha Cuthbert seja demitida da série estrelada por seu marido, o ator Ashton Kutcher. De acordo com o site Radar Online, a esposa do ator já explicitou sua vontade a ele, por sentir ciúmes da dinâmica de Cuthbert e Kutcher no seriado ‘The Ranch’, na qual os dois interpretam ex-namorados.



Elisha Cuthbert, Ashton Kutcher e Mila Kunis (Foto: Getty Images)



“O Ashton amou trabalhar com a Elisha e acha que os dois podem protagonizar cenas ainda mais sexys, mas a Mila não aceita isso”, afirma o contato próximo ao casal. “A Mila está decidida, mesmo que a Elisha seja casada e não tenha qualquer atração pelo Ashton”, disse a fonte.

Mila Kunis e Ashton Kutcher ao lado dos filhos, Wyatt e Dimitri (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo a fonte, Cuthbert não seria o único incômodo de Kunis. A atriz também estaria insatisfeita com os elogios e as lembranças constantes de seu marido sobre sua ex-esposa, a atriz Demi Moore. “O Ashton sempre faz elogios à Demi e a Mila fica bastante chateada”, expôs a fonte do site.

Mila Kunis e o marido Ashton Kutcher. (Foto: Reprodução/Instagram)

