Mesmo com nova decisão da Justiça, Dado Dolabella será solto na sexta-feira

Na próxima sexta-feira (6), Dado Dolabella deve deixar a prisão em São Paulo assim que completar 60 dias preso. O ator está detido no 33º Distrito Policial de Pirituba, zona oeste de São Paulo por determinação da 1ª Vara da Família, da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, desde o dia 6 de fevereiro por dever aproximadamente R$ 196 mil de pensão ao filho, fruto de seu relacionamento com Fabiana Vasconcelos Neves. O vencimento do período de prisão ocorre na sexta-feira.

No mês passado, Dado sofreu um novo revés da Justiça. De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública), existe um mandado de prisão em regime aberto, expedido pelo 3º Juizado de Violência Doméstica de Jacarepaguá, no Rio, chegou ao 33º DP. Mas, já a nova determinação da Justiça não restringe sua liberdade, Dado será solto assim que o primeiro mandado vencer.

Foto: Polícia Civil/Divulgação



O ator está em uma carceragem dedicada apenas a homens com problemas na Justiça por não pagarem pensão. Ele divide o espaço comum com outros 41 detidos, tem comportamento tranquilo, não tem regalias e assumiu a função de "geral" -uma espécie de porta-voz entre os presos, carcereiros e advogados, segundo relato de um companheiro de cela.

Mãe do ator, a atriz Pepita Rodrigues diz que o filho, que é vegano, está conseguindo se alimentar adequadamente e tem, inclusive, incentivado outros presos com seu estilo de vida.

Mesmo sendo solto, Dado pode ter a situação complicada caso ele continue a dever a pensão ao filho. De acordo com a advogada Priscila Corrêa da Fonseca, especialista ouvida pelo UOL, ele pode ter bens e a conta bancária penhorados. Se ainda assim a Justiça não conseguir sanar a dívida, uma nova prisão pode ser decretada. "Se ele não tem rendimento líquido, é autônomo, a solução é a prisão como forma de forçá-lo a pagar", afirmou a advogada. Dado já declarou não ter condições de pagar o valor devido.

Folhapress