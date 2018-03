'Merece perdão', diz Simone após encontrar ex-BBB Lucas

Simone, dupla de Simaria, conheceu o ex-BBB Lucas nesta quarta-feira (14) e, após o encontro, a cantora fez uma série de vídeos em seu Instagram afirmando que o participante do “BBB18” merecia ser perdoado.

Lucas anunciou o fim de seu noivado com Ana Lúcia Vilela dias após ser eliminado do reality show. O término aconteceu após trocar carícias com a sister Jéssica durante participação no programa.

Lucas e Simone (Foto: Reprodução/Instagram)



"Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje chorei muito. Porque quando a gente está na presença de Deus não tem como não chorar, não se emocionar. Hoje tive a oportunidade muito preciosa de estar com amigos que eu amo, mais uma vez, e de conhecer o Lucas, que vocês todos conhecem", afirmou Simone após publicar alguns vídeos cantando "Faz um milagre em mim" e outras músicas evangélicas.

“Deixa falar um pouquinho do Lucas para vocês. Depois de conversar um pouco com ele aqui, o que mais me chamou atenção nesse rapaz é o coração dele. É um rapaz sedento pelo amor de Deus, totalmente diferente do que apareceu na televisão".

"É um rapaz como todos os outros. É um rapaz que merece o perdão, que merece ser feliz. Você que está aí do outro lado, que tem coração, que é fiel a Deus, você precisa perdoar também”, continuou a cantora.

“Todo mundo que é sedento pelo amor de Deus, que crê em Deus, você vai fazer como a gente, você vai orar pela vida dele. Pessoas são vulneráveis a erro, todo mundo tem direito de errar. Ele errou, mas ele reconheceu erro. E isso é muito importante", disse em vídeo.

Simone ainda pediu para os internautas para deixarem mensagens de apoio no Instagram do ex-BBB.

Em seu Instagram, Lucas compatilhou uma imagem ao lado da cantora e agredeceu: "Que momento especial Deus preparou pra mim nessa noite! Que pessoa maravilhosa e de luz é você, Simone. Obrigado, Criador por hoje".

Em fevereiro, quando Lucas ainda estava na casa, Simone se manifestou sobre a postura do brother. Após a declaração, a cantora foi chamada de machista pelos internautas.

"Ele não tá certo, claro. É noivo. Ele tem que fazer igual ao diabo foge da cruz. E essa mulher [Jéssica], quando ela sair, vamos dar uma surra nela para ela aprender a respeitar homem casado", completou, em trecho que foi apagado posteriormente.

G1