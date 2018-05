Meghan Markle pede para que pai a leve ao altar no casamento

Meghan Markle precisou implorar ao seu pai, Thomas Markle Sr., para que ele a levasse ao altar em seu casamento com o Prínicipe Harry. O veterano desistiu de participar da cerimônia após se envolver em um escândalo com um paparazzo, nesta semana.

Segundo o jornal “Daily Mail”, Markle Sr. não quer colocar a herdeira em uma posição vergonhosa após forjar fotos antes do grande evento, porém, a artista não se importa com a polêmica. “Isto não é o que ela quer. Ela obviamente quer o pai dela lá. E a ideia de pensar que ele não vai estar lá agora não é algo que ela queira fazer. Ela e o príncipe Harry estão implorando para que as pessoas lhe deem algum espaço”, contou uma fonte próxima à atriz.

Foto: Reprodução/Youtube

E continuou: “Eles vêm dizendo isso há semanas, enquanto tentam oferecer apoio e ajuda ao pai de Meghan. Ele está claramente se sentindo sob imensa pressão. A preocupação dele é real e genuína".

O contato garantiu que o casal não quer que o caso de torne um grande negócio, e que faz questão da presença de Thomas. "Ele é um homem orgulhoso que quer ser pai e não motivo de preocupação, mas é bem difícil. Todo mundo precisa fazer uma pausa e pensar o que isso está fazendo com eles e, mais importante, com ele. É uma situação realmente preocupante e assustadora. O casal tem feito tudo que pode para ajudá-lo", explicou.

Foto: Reprodução/Instagram

Príncipe Harry está muito chateado com a situação e não consegue aceitar a decisão do pai da noiva. "Harry se sente culpado por isso ter acontecido com alguém que ele ama por estar em um relacionamento com ele. Ele está arrasado", declarou o informante.

Um porta-voz da dupla e do Palácio de Kensington emitiu um comunicado sobre o caso. "Este é um momento profundamente pessoal para Markle nos dias que antecedem seu casamento. Ela e o príncipe Harry pedem novamente que a compreensão e o respeito sejam estendidos ao Sr. Markle nessa situação difícil", destacou.

