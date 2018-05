Meghan Markle e Príncipe Harry participam de ensaio pré-casamento

O Reino Unido todo está ansioso para sábado (19), quando acontecerá o casamento do ano: o enlace entre Príncipe Harry e Meghan Markle. Na manhã desta quinta-feira (17), o perfil do Palácio de Kensington divulgou uma série de imagens e vídeos do ensaio pré-casamento e dos preparativos para o grande dia.

Segundo o perfil do Kensington Palace no Twitter, pelo menos 250 membros das Forças Armadas Britânicas foram convocados para prover apoio na cerimônia, incluindo unidades que possuem bom relacionamento com o príncipe Harry. Logo que o evento começou, os noivos foram vistos chegando juntinhos para participarem do ensaio.

Saúde de Thomas Markle e pronunciamento de Meghan

Ainda na manhã desta quinta-feira (17), Meghan Markle se pronunciou através do perfil do Palácio de Kensington para confirmar a falta de seu pai, Thomas Markle, em seu casamento. Ele teria sofrido um infarto na última semana e não poderá comparecer à cerimônia.

"Infelizmente meu pai não atenderá ao nosso casamento. Eu sempre me preocupei com o meu pai e espero que ele possa ter o espaço necessário para focar em sua saúde. Eu gostaria de agradecer a todos que ofereceram generosas mensagens de apoio. Por favor, saibam que Harry e eu estamos prezando por dividir este dia especial com vocês no próximo sábado", disse a atriz por meio do comunicado.

Veja fotos do ensaio:

Ensaio do Casamento Real (Fotos: Getty Images)







