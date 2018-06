Meghan Markle é indicada a premiação como ícone fashion

Meghan Markle, 36, foi indicada ao prêmio de ícone fashion no Teen Choice Awards 2018, que acontece no dia 12 de agosto na California (EUA) e é televisionado pela Fox americana.

Casada com o príncipe Harry em maio deste ano, a duquesa vem chamando a atenção com seu estilo moderno e arrojado, que promete renovar a imagem da realeza britânica. Ela compete na categoria com os artistas Blake Lively, Harry Styles, Chadwick Boseman, Zendaya e Migos pelo troféu (uma prancha de surf em tamanho real).

Foto: Reprodução/Getty Images

Dizer que o estilo da duquesa de Sussex atrai olhares é pouco: os objetos usados por Meghan em eventos reais costumam esgotar nas em poucas horas -o que já aconteceu com bolsas, jóias e sapatos.

A atriz, que é conhecida por levantar bandeiras como a da igualdade de gênero, tem incorporado seus ideais também em suas escolhas de look. O vestido de seu casamento, por exemplo, burlou protocolos reais para falar de feminismo e globalismo.

Mas é improvável que a duquesa compareça a premiação, embora a família real esteja se modernizando e permitindo que seus membros frequentem estreias de filmes, por exemplo. Mas se você também é fã de carteirinha do estilo da nova princesa, pode votar pelo site da premiação.

Folhapress