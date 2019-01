Meghan Markle e Príncipe Harry passarão dia dos namorados separados

Apesar de ser o primeiro Dia dos Namorados após o casamento, Meghan Markle e o Príncipe Harry poderão celebrar a data separados. As informações são do E!News O Kensington Palace revelou no Twitter, na última segunda-feira (28), que o Duque de Sussex tem uma agenda lotada no Dia dos Namorados.Harry estará em Bardufoss, na Noruega, onde marcará presença no 50º aniversário da operação da Marinha Real.

"Clockwork é o nome tradicional do exercício anual de inverno, baseado em um dos ambientes mais exigentes do mundo, a 200 milhas dentro do Círculo Polar Ártico, que treinou mais de 16.000 marinheiros e aviadores da Marinha Real Britânica desde 1969", escreveu o Kensington Palace em seu perfil oficial na rede social.



Foto: Reprodução

Ainda que Meghan Markle não tenha uma agenda comprometida no Dia dos Namorados, ela não poderá acompanhar o marido na viagem, já que está na reta final da gravidez do primeiro filho do casal. Segundo o E!News, os próximos compromissos da Duquesa de Sussex serão no Teatro Nacional e na Associação de Universidades de Commonwealth.

Ainda de acordo com o veículos, como a agenda dos dois é sempre recheada de compromissos, não é a primeira vez que eles celebram a data separados. No último Dia dos Namorados, em 2018, ele teve que comparecer a um evento oficial sem sua noiva na época - eles se casaram em maio. Ele se juntou ao pai, o príncipe Charles, no 2018 International Year of the Reef, em Londres.

