MC Carol denuncia ex-namorado: 'Tentou me matar de facão'

A funkeira MC Carol usou as redes sociais para denunciar que foi atacada pelo ex-namorado na madrugada desta quarta-feira. Segundo a cantora, o homem pulou a cerca elétrica de sua casa em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e tentou matá-la com um facão. Ele foi preso em flagrante. A artista ainda se mostrou indignada de que o caso tenha sido registrado como lesão corporal, e não como tentativa de homicídio.

A Polícia Civil informou que Alexsandro de Oliveira ameaçou Carol com uma faca e depois passou a agredi-la com tapas. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, cujos exames constataram feridas puntiformes nas mãos e escoriação superficial nos joelhos. Os ferimentos de corte teriam ocorrido porque a funkeira, com medo de ser atingida pela faca, pegou o objeto e o lançou para longe. O autor do crime, que foi encaminhado ao presídio, vai responder pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

A artista publicou imagens no Instagram de ferimentos no corpo, da faca e do suposto agressor, sem camisa e algemado. MC Carol escreveu que conseguiu lutar contra o ex-namorado. Segundo a funkeira, o homem invadiu sua casa por volta das 4h, horas depois de ela postar fotos de si própria dentro da residência, no bairro Matapaca.

"Hoje pela primeira vez apanhei de um homem. Hoje pela primeira vez consegui lutar com um homem com um facão na mão. 4h da manhã meu ex pulou a cerca elétrica e tentou me matar de facão. E o álibi dele é que eu estava postando vídeos e fotos na piscina!

Se eu sinto vergonha? Não. Pq a gente nunca sabe o bicho disfarçado que pode entrar na nossa vida!", contou na rede social.

A assessoria da funkeira informou que o homem entrou na casa e agrediu Carol. Ela conseguiu empurrá-lo e se trancou no banheiro. Um amigo que dormia na casa da cantora correu à procura de ajuda, aos gritos, e encontrou uma viatura da polícia em uma praça próxima. Com a chegada dos agentes, o ex-namorado se entregou e acabou preso em flagrante, segundo a assessoria.

A MC, famosa pelo hit "Minha avó tá maluca" havia mandado instalar a cerca elétrica na residência em função das ameaças do ex-parceiro, de quem estava separada desde janeiro.

Artista se indigna com registro

Não foi a primeira vez que o homem invadiu a casa e ameaçou MC Carol. Há cerca de um mês e meio, segundo a assessoria de imprensa, a cantora prestou queixa na polícia contra o ex-namorado, que havia entrado na residência e agido com violência. Na ocasião, a funkeira também conseguiu se trancar no banheiro. Dois amigos foram ao local e viram um facão na cozinha. O agressor deixou a casa e prometeu que procuraria um centro de reabilitação, mas continuou a ameaçar a ex-companheira.

Horas depois do crime, a artista usou as redes sociais para reclamar do registro da ocorrência. Carol relatou que o incidente foi colocado como lesão corporal, e não como tentativa de homicídio, apesar da invasão, do facão e da luta corporal que impediu o esfaqueamento.

"A polícia pegou ele em flagrante e colocaram no b.o 'lesão corporal'. Então eu invado uma casa, com um facão e tento esfaquear uma mulher, não é tentativa de homicídio no nosso país!!!", ressaltou.

