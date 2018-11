Mayra Cardi exibe barriga 20 dias após dar à luz

Já recuperou a antiga silhueta? Mayra Cardi fez um clique com a recém-nascida, Sophia, no colo e mostrou o corpo sequinho 20 dias após ter dado à luz. Vários fãs se manifestaram e um disparou: "Super fora da realidade".

Mayra Cardi durante a gravidez. (Foto: Reprodução)

Na legenda, ela escreveu: "20 dias depois de passar por uma cesariana com complicações, com algumas idas e vindas ao hospital, por me dedicar 100% a minha bebê, sem babá, por opção nossa. Levantando de maneira errada da cama e todas essas coisas que mamães acabam fazendo por instinto."

E completou: "Outro dia estava trocando de roupa e meu marido se assustou dizendo: “Gente sumiu sua barriga toda." Me perguntam o que eu fiz para perder a barriga...Eu tenho comido MUITO, MUITO MESMO! Vocês que me acompanham veem o quanto de leite eu tenho, pareço uma fábrica exatamente por comer muito e bem. Afinal, para ter leite é preciso se alimentar bem.

Mayra Cardi exibe barriga sequinha 20 dias após dar à luz. (Foto: Reprodução)



E ainda acrescenta que comer muito não engorda, que é preciso comer de forma saudável e que não tem haver com comer pouco: "Então o que eu fiz??Me alimentei muito bem na gestação, minha bebê nasceu com 3.250 kg, bem, cheia de saúde e agora ela ganha peso cada dia mais, pois se alimenta muito bem de amamentação exclusiva."

Até o momento, a coach não se manifestou sobre o comentário do internauta. Além de Sophia, Mayra também é mãe de Lucas, de 18 anos.

