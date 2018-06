Marquezine usa sutiã amarelo para torcer pelo Brasil

Bruna Marquezine usou seu Stories no Instagram para mostrar que está na torcida pela seleção brasileira, que joga contra a Costa Rica nesta sexta-feira (22). No vídeo, ela exibiu o look que escolheu para demonstrar seu apoio a Neymar: jaqueta, sutiã amarelo e um colar com um pigente com a letra ''N''.

A atriz conseguiu viajar para a Rússia depois de negociar alguns dias de folga com a direção da novela ''Deus Salve o Rei'', na qual interpreta a vilã Catarina.

No último domingo, Bruna viu a primeira partida da seleção no mundial na casa de Luciano Huck e Angélica e ao lado também de Thiaguinho e Fernanda Souza.

RedeTV!