Marquezine ganha folga de 'Deus Salve o Rei' para ficar com Neymar

Bruna Marquezine teria ganhado uma folga nesta segunda-feira (5) da produção de Deus Salve o Rei para poder curtir a companhia do namorado, Neymar. Segundo a coluna Olá, do Jornal Agora, o casal pegou um jatinho no domingo rumo ao Rio de Janeiro. Procurada por QUEM Acontece, a assessoria de imprensa da trama negou a informação e disse que atriz está em gravação.

Neymar e Bruna Marquezine (Foto: Reprodução/Instagram)



O jogador, que vive em Paris, onde joga pela PSG, está no Brasil desde a manhã de quinta-feira (1), quando desembarcou no Rio após fraturar quinto metatarso do pé direito em um jogo de seu time contar o Olympique de Marselha. Neymar passou por uma cirurgia no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, neste sábado (3). Ele recebeu alta no domingo mesmo.

Na sexta-feira passada (2), Neymar compartilhou uma foto em que aparecia em sua mansão em Mangaratiba, no Rio, em uma cadeira de rodas com a atriz sentada em seu colo. Bruna também fez um post do momento de brincadeira. "Rolê no possante novo do mozão. Amo a tua leveza e alegria. Já, já você está 100%", disse ela.

"Levando a gata para dar uma volta no meu novo possante", escreveu o jogador. A previsão é que Neymar tenha que ficar parado entre dois meses e meio e três meses para completa recuperação da lesão. Desta forma, o jogador retornaria aos campos às vésperas da Copa do Mundo, na Rússia.

Bruna interpreta a vilã Catarina na trama das 7h da TV Globo, que protagoniza cenas de romance com Constantino (José Fidalgo). Neymar contou para Fernanda Souza que tem ciúme da namorada. "Eu comecei a ver (a novela). Agora ficou um pouco mais complicado", contou.

