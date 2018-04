Marina terá caso com Rodrigo Santoro em clipe de Alok

"Ocean", nova música de Alok, 26, cujo clipe está sendo gravado na cidade de São Paulo e no litoral do estado, terá Marina Ruy Barbosa, 22, e Rodrigo Santoro, 42, como protagonistas. Na produção do DJ, os atores formarão um casal.

Atualmente, a atriz vive a princesa Amália, protagonista de "Deus Salve o Rei", trama da faixa das 19 horas da Globo.

Marina Ruy Barbosa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Já Santoro, que mora no EUA, deve seguir para Londres, na Inglaterra, após finalizar as filmagens de "Ocean". No país europeu, o ator cumpre agenda de divulgação da segunda temporada da série "Westworld", do canal HBO.

De acordo com a assessoria de Alok, "Ocean" é uma composição baseada em uma história real e o projeto tem fim social: parte da renda dos royalties do clipe e música serão repassados às instituições nacionais que atendem crianças e jovens com câncer.

Rodrigo Santoro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Folhapress