Marina Ruy Barbosa ganha festa antecipada

Embora seu aniversário seja apenas no sábado (30), a atriz Marina Ruy Barbosa já começou as comemorações de seus 23 anos. Na quarta-feira (27), logo após a vitória brasileira contra a Sérvia na Copa do Mundo da Rússia, ela ganhou uma festa na casa dos apresentadores Luciano Huck e Angélica.

Por lá, festejou com famosos como Bruno Gagliasso e Carolina Dieckmann. "Começando a comemorar", escreveu ela em uma legenda. "É você que tem", legendou em outra em que mostra o amado.

Mas é mesmo no sábado que Marina promete dar a grande comemoração. Para isso, fechou o Morro da Urca, um dos principais pontos turísticos, para receber os amigos. O som ficará por conta do DJ Alok.

Folhapress