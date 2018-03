Marina Ruy Barbosa fala sobre vida de casada e filhos

Na tarde desta quinta-feira (22), Marina Ruy Barbosa, que está no ar em Deus Salve o Rei, lançou a nova coleção My Garden, assinada por ela para a Vivara, em um restaurante na Vila Madalena, em São Paulo, e chamou atenção pelo look todo grifado: vestido Dolce & Gabbana e sapatos Christian Louboutin.

Marina Ruy Barbosa (Foto: QUEM)



A QUEM esteve no evento e conversou com a atriz sobre moda. "Eu adoro misturar acessórios em turquesa com a roupa do dia a dia. Eu procuro usar sandálias bonitas e confortáveis, brinco grande, acho que tudo depende da combinação que você vai fazer. Eu tenho um estilo, mas vou de acordo com o que eu estou sentindo, com o que eu quero passar aquele dia, com o humor".

A rotina intensa de gravações da novela e outros compromissos profissionais não atrapalha o casamento de Marina com o piloto Xande Negrão - os dois se casaram em outubro. "Eu estou gravando todos os dias, o ritmo está intenso. Eu amo trabalhar. A gente vai se encaixando de acordo com a nossa vida, com a nossa rotina. O importante é estar conectado, dar segurança e amor para o outro. Ele é especial, falamos todos os dias".

Questionada sobre ter filhos ainda em 2018, Marina nega. "Filho esse ano não. A gente sente, né? Quando for a hora de ser mãe. Eu, por enquanto, ainda tenho muito trabalho, muita coisa que eu quero fazer antes de ser mãe. É um momento especial que eu vou querer me dedicar à isso".

