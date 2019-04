Marina Ruy Barbosa fala sobre atraso e intriga de fãs

Marina Ruy Barbosa deixou seus fãs intrigados desde o último domingo (7). A atriz, que atualmente pode ser vista na faixa das 9 da noite, na TV Globo, na novela O Sétimo Guardião, publicou um vídeo em seu Instagram que parecia uma indireta aos colegas de trabalho. "Fui para a balada ontem? Fui. Cheguei atrasada no trabalho hoje? Não", ironizou ela, aos risos.

O vídeo rapidamente viralizou na internet através de vários perfis que comentam publicações de celebridades e por fãs-clubes. Os internautas especulam que a ruiva poderia estar alfinetando alguém de seu dia a dia de trabalho.



Marina Ruy Barbosa. Foto: Reprodução / Instagram



A atriz tem feito muito sucesso como Luz, na trama, mas também como modelo em ensaios fotográficos. Recentemente, ela posou para uma campanha de uma famosa grife de lingerie, com imagens divulgadas na web para oferecer uma "espiadinha básica" de cair o queixo dos fãs da ruiva.

Nas imagens, Marina aparece de lingeries brancas de renda, exibindo sua beleza irretocável e com carão caprichadíssimo. Marina, que está no ar como a mocinha Luz na atual trama das 9, ainda lançou, na noite de terça-feira (2), mais uma coleção de joias em parceria com uma famosa grife, com presença de algumas amigas famosas da atriz.

Quem