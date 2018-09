Marina Ruy Barbosa comemora reencontro com os pais

Marina Ruy Barbosa, que após o término da trama "Deus Salve O Rei" emendou as gravações da próxima novela de Aguinaldo Silva, "O Sétimo Guardião", reuniu os pais, Gioconda e Paulo Ruy Barbosa, em uma foto compartilhada em seu Instagram Stories, nesta quarta-feira (29).

(Foto:Reprodução/Instagram)



Embora esteja com a agenda de comprimissos profissionais lotada, a atriz tirou um tempinho para paparicar os pais. "Toda errada saindo correndo para ir trabalhar! Mas estava com saudade deles e quis tirar uma foto com eles", escreveu a ruinha na legenda do clique.

Recentemente, Marina mudou o visual e adotou uma franjinha nos cabelos para interpretar Luz, personagem que viverá um par romântico com Bruno Gagliasso.

RedeTV!