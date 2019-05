Marina Ruy Barbosa adota um dos gatos que se revezam na pele de León

A intérprete da protagonista Luz, de "O Sétimo Guardião" (Globo), Marina Ruy Barbosa, 23, adotou o gato Lucky, um dos quatro que se revezavam na pele de León na primeira fase da novela. Quem contou a novidade foi o próprio autor da trama, Aguinaldo Silva, em publicação em seu Instagram.

Na legenda de uma foto em que a atriz aparece segurando Lucky no colo, o escritor também ironiza a informação de que a personagem de Marina vai terminar a história sozinha –"O Sétimo Guardião" termina nesta sexta (17). Circulam em sites notícias de que Gabriel (Bruno Gagliasso) morre no fim da novela, e que Luz não ficará com Júnior (José Loreto).

"Quem falou que a Luz terminou a novela sozinha? Foi a Marina quem ganhou o grande prêmio: levou o Lucky para casa! Lucky, se vocês não sabem, é o nome artístico do ator que fez o León... e este, sim, é um verdadeiro gato", escreveu Silva.



Foto: Reprodução/Instagram

Além dele, seus irmãos Pépe, Nix e Peg, que vieram dos Estados Unidos em abril do ano passado, também se revezaram para dar vida ao gato misterioso de "O Sétimo Guardião". Da raça Bombay, que chegam a custar US$ 700 (R$ 2.700) no exterior, eles foram escolhidos por serem ágeis, espertos e, principalmente, por terem o pelo curto, uma das características necessárias para a aplicação dos efeitos especiais.

Além do quarteto, a equipe da Globo precisou também criar um robô (para imagens estáticas) e uma versão virtual, capaz de criar sequências mais arriscadas (como a que mostra o bichano pulando por telhados da cidade de Serro Azul).

Desde o início da trama, Silva já tinha falado que Marina queria ficar com um dos felinos. Ela já possui outros quatro gatos adotados.

Folhapress