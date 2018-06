Marília Mendonça faz questão de responder os internautas no Twitter e não costuma fugir das críticas. Nesta terça-feira (19), não foi diferente.

A cantora recebeu uma alfinetada da escritora Clara Averbuck, que dividiu com os seguidores uma reflexão sobre a letra da música “Amante Não Tem Lar”.

Foto: Reprodução/Instagram

“Tô aqui conflitando muito com a canção ‘Amante Não Tem Lar’ e tentando decidir se acho que é um eu lírico reproduzindo o sofrimento da amante diante do senso comum que põe toda a culpa nela ou só reforça isso sem questionar a responsabilidade do homem que trai”, escreveu Clara.

Pouco depois, Marília Mendonça explicou a mensagem que tentou transmitir com a canção. “A questão da música é não criar conflito entre elas, e é justamente por isso que a conversa acontece só entre elas. Também quis deixar claro que em 99% das situações que presenciei, a amante se deu mal por cair nesse sentimento e acreditar que o homem vai deixar sua esposa por ela”, argumentou.

Foto: Reprodução/Instagram

RedeTV!