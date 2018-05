Marido de Anitta faz comentário e causa reboliço nas redes sociais

Anitta fez uma postagem em que questionava quem eram os seus seguidores, de acordo com algumas de suas músicas.



Nas opções, "Vai, Malandra", "Indecente", "Downtown", "Machika", "Sua Cara", "Paradinha", "Is That For Me", "Will I See You", "Romance com Safadeza" e "Ao Vivo e a Cores", seu mais recente hit em parceria com Matheus e Kauan.

Nos comentários, muitos famosos responderam a pergunta da nossa Anira, mas quem roubou toda a atenção foi Thiago Magalhães, marido da cantora. "Hoje eu tô malandro, mas acho que você já sabe", escreveu.

Os fãs amaram a resposta e deixaram centenas de mensagens para Thiago. "Melhor casal", escreveu uma seguidora. "Hoje tem", brincou outro. "Não tem como não shiipar", completou mais uma.

Cleo, cantora e atriz, disse que estava "Indecente", enquanto Wesley Safadão afirmou que seu humor do dia era mais "Romance com Safadeza". "Bem paradinha", opinou Preta Gil.

Glamour