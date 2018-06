Mariah Carey que filho de 6 anos gastou R$ 18 mil em compras online

Mariah Carey falou que o filho Moroccan, de 6 anos, já faz compras pela internet, usando o cartão de crédito da cantora, convidada do programa Jimmy Kimmel Live! na noite de quarta-feira (6).

Mariah Carey e o filho, Moroccan (Foto: Reprodução/Instagram)



De acordo com ela, o filho gastou cerca de 5 mil dólares, aproximadamente 18 mil reais, no aplicativo da Amazon. “Meu filho é tipo um gênio da tecnologia. Eu tenho de controlar ele com os iPads, porque ele gastou literalmente US$ 5 mil na Amazon. Sim, ele fez isso”, disse.

“Outra noite, ele comprou um cão”, contou Mariah, dizendo que, desta vez, o garotinho fez uso do cartão do pai, Nick Cannon. "Ligaram para ele e falaram: ‘seu cão está pronto’. E Nick: ‘Eu não comprei nenhum cachorro'”. O pedido acabou cancelado. “Temos cachorros o suficiente”.



Quem