Marcela Temer pula em lagoa para resgatar cachorro da família

A primeira-dama Marcela Temer pulou de roupa em uma lagoa do Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência da República, para resgatar um cachorro da família. O episódio ocorreu no dia 22 de abril, quando Marcela fazia uma caminhada pelo palácio.

Picoly (à esquerda), que precisou ser resgatado por Marcela Temer, é um dos mascotes da família, ao lado de Thor (à direita) (Foto: Divulgação/Presidência da República)



De acordo com a assessoria da primeira-dama, Picoly, da raça jack russel, pertence à família desde 2016 e é um dos mascotes de Michelzinho, o filho de 9 anos de Marcela com o presidente Temer.

Primeira-dama Marcela Temer. (Foto: Caroline Antunes)

A primeira-dama, segundo a assessoria, decidiu se jogar na água para resgatar o animal quando percebeu que Picoly tinha entrado na lagoa, mas não conseguia sair.

O episódio resultou no afastamento de uma servidora que, segundo a assessoria, atuava na segurança da primeira-dama, mas não auxiliou Marcela no resgate.

A assessoria da primeira-dama informou que a servidora não foi exonerada. Após o afastamento, ela ficou à disposição do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança do presidente e de seus familiares.

