Mamonas Assassinas: Record finalmente produzirá a minissérie

Originalmente prevista para ser produzida e lançada em 2016, a minissérie sobre a meteórica e trágica ascensão da banda Mamonas Assassinas, um dos mais populares e irreventes grupos musicais da história do Brasil, finalmente chegará às telinhas. Segundo informa a Folha , a Rede Record decidiu retirar o projeto da gaveta e reconvocou o autor Carlos Lombardi (Quatro por Quatro, Kubanacan) para escrever um novo tratamento para a obra.

Destarte, a minissérie seria uma forma de marcar os 20 anos do falecimento dos integrantes da banda - Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli perderam suas vidas em um acidente de avião -, completados em 2016. No entanto, contratempos de produção fizeram com que a Record suspendesse o projeto por tempo indeterminado; em 2017, a demissão de Lombardi do banco de autores da emissora, após ter escrito apenas uma novela para o canal, colocou mais um ponto de interrogação sobre o futuro da minissérie.

Com o interesse renovado sobre o projeto, a Record agora terá a missão de escalar novamente a obra, uma vez que o elenco e a equipe contratados para a iteração original do projeto foram dispensados; atualmente, inclusive, nem todos os atores contratados inicialmente estão disponíveis, como é o caso da atriz Anaju Dorigon, no ar em Orgulho e Paixão, telenovela da Globo.

Maiores informações, incluindo a previsão da estreia, sobre a minissérie da banda Mamonas Assassinas ainda não foram divulgadas, mas é intenção da Record lançar uma obra cinematográfica baseada nos cinco capítulos do projeto televisivo, adaptando os moldes inaugurados pela Globo com filmes/minisséries como Entre Irmãs e Mais Forte Que o Mundo.

