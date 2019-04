'Malhação - Viva a Diferença' ganha o Emmy Internacional Kids

A Globo saiu vitoriosa da cerimônia do Emmy Kids Internacional 2018, realizada em Cannes, na França. A temporada Viva a Diferença, de Malhação, ganhou o prêmio na categoria Séries. A produção concorreu com obras da Alemanha, Austrália e Canadá. Essa foi a quarta indicação de Malhação ao Emmy Kids. A segunda temporada de The Voice Kids concorreu na categoria Reality, disputando com produções da China, Suécia e Reino Unido.

Pela primeira vez ambientada em São Paulo, a temporada, concebida por Cao Hamburger e dirigida por Paulo Silvestrini, celebrou a diversidade. Viva a Diferença teve como fio condutor a história de amizade entre cinco garotas, Keyla (Gabriela Medvedovski), Lica (Manoela Aliperti), Ellen (Heslaine Vieira), Benê (Daphne Bozaski) e Tina (Ana Hikari).



Foto: Globo / Divulgação



Nesse clima de felicidade, outro presente para os fãs oficialmente confirmado: as Five vão ganhar uma série! Em breve, começam as gravações com as cinco protagonistas se reencontrando anos depois.

"Estamos muito felizes com o prêmio. A gente quer dividi-lo com todo mundo que nos ajudou. Queremos muito agradecer ao (Carlos Henrique) Schroder (diretor-geral da Globo)", disse Silvestrini, nesta terça-feira, 9/4, na França. "Queremos agradecê-lo pela liberdade que ele nos deu para realizar e todas as condições oferecidas", completou Hamburguer, que também venceu o Emmy Kids, na categoria Séries, por "Pedro & Bianca", da TV Cultura.



Paulo Silvestrini e Cao Hamburger na cerimônia do Emmy Kids Internacional — Foto: Globo / Divulgação



Silvestrini e Hamburger ainda agradeceram a Silvio de Abreu (diretor de Dramaturgia da Globo), Mônica Albuquerque (diretora de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo), Edna Palatnik (gerente de Desenvolvimento de Dramaturgia da Globo), elenco, roteiristas, realizadores e diretores.

GShow